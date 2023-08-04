Виталий Кличко уволил гендиректора «Киевзеленстроя» Алексея Короля

Мэр Киева подписал распоряжение об увольнении генерального директора КО «Киевзеленстрой».

Мэр Киева Виталий Кличко уволил генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» Алексея Короля. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте КГГА.

«Уволить Короля Алексея Валентиновича с должности генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» 31 июля 2023 по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины)», - говорится в тексте распоряжение.

В документе отмечается, что исполнять обязанности гендиректора будет первый заместитель Виктория Середина.

Ранее сообщалось, что в КО «Киевзеленстрой» проводились обыски.

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