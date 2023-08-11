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Апеляційний суд скасував вирок судді Воловецького райсуду Софілканич у справі про згвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті

16:21, 11 серпня 2023
Втім, Закарпатський суд вирішив направити резонансну справу назад на розгляд суду першої інстанції.
Апеляційний суд скасував вирок судді Воловецького райсуду Софілканич у справі про згвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті
Фото: 24tv.ua
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Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок судді Воловецького районного суду Оксани Софілканич у справі щодо трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчину, а справу передав на розгляд суду першої інстанції. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

«У зв’язку з істотними порушеннями прав як неповнолітньої потерпілої, так і неповнолітніх обвинувачених, які, відповідно до норм КПК України, не можуть бути усунуті апеляційним судом, за результатами розгляду справи колегією суддів Закарпатського апеляційного суду ухвалено рішення про скасування вироку місцевого суду та призначення нового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції в іншому складі.

Повний текст судового рішення буде проголошено 16 серпня 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, в апеляції прокурори наполягали на тому, що вирок треба скасувати, адже покарання «мʼяке». Також прокурори вимагали задовільнити в повному обсязі позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди — це 450 тисяч гривень.

Відомо, що 16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок щодо трьох підлітків у справі про зґвалтування 14-річної дівчини. Хлопцям призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Також суд частково задовольнив позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень і стягнув на її користь 180 тисяч гривень.

Раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що оскаржить вирок у резонансній справі щодо згвалтування неповнолітньої. Справа перебуває на особистому контролі в омбудсмена Дмитра Лубінця.

Додамо, що Воловецький райсуд пояснив своє рішення щодо трьох молодиків, які вчинили сексуальне насильство. Як зазначив суд, міра покарання була запропонована стороною обвинувачення та підтримана потерпілою в присутності адвоката, яка не вважала за необхідне застосовувати щодо неповнолітніх обвинувачених міру покарання, пов’язану з реальним позбавленням волі.

Також Вища рада правосуддя відреагувала на резонанс навколо результатів розгляду Воловецьким районним судом Закарпатської області справи про насильство трьох молодиків щодо неповнолітньої. Там зазначили, що скарги про вчинення суддею Воловецького райсуду Закарпатської області Софілканич дисциплінарного проступку та її повідомлення про втручання будуть об’єктивно перевірені.

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