Скільки у 2023 році податку на Google сплатив Onlyfans

Загалом за результатами декларування за ІІ квартал 2023 року особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано €13,0 млн і $39,4 млн.

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Onlyfans у 2023 році сплатив 928 200,11 тис. доларів США податку на Google. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як він зазначив, загалом за результатами декларування за ІІ квартал 2023 року особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано 13,0 млн євро та 39,4 млн дол. США або 1,9 млрд гривень, що на рівні І кварталу 2023 року.

«Станом на 01.08.2023 року зареєстровано 94 платників.

Найбільші суми сплачені компаніями за результатами декларування ІІ кварталу 2023 року GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE COMMERCE LIMITED, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, VALVE CORPORATION, EBAY MARKETPLACES GMBH, FENIX INTERNATIONAL LIMITED», - повідомив він та додав, що в 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн. податку на додану вартість.

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