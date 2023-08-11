Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати пропонують обмежити зарплати та інше грошове забезпечення посадовців сумою у 100 тисяч грн

Зарплату та грошове забезпечення з бюджету, а також зарплату керівникам держпідприємств пропонується обмежити розміром в 100 тисяч грн.

Порядок, умови і розміри доплат військовим, поліції та рятувальникам мають погодити Мінфін та Мінекономіки, – постанова Кабміну

До змін було передбачено, що керівники відповідних міністерств та державних органів самостійно визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди і одноразової грошової допомоги.

Рада ухвалила закон про цифровий контент та цифрові послуги: яка відповідальність за порушення прав споживачів

В Україні удосконалять механізму застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог нового закону про цифровий контент та цифрові послуги.

Верховна Рада ухвалила закон про посилення ролі Антимонопольного комітету, який зможе отримувати безперешкодний доступ до приміщень підприємств

АМКУ отримає право на проведення обшуків, самостійного визначення об'єктів перевірок, вилучення документів, матеріалів, носіїв інформації.

Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

  1. В Україні

Скільки у 2023 році податку на Google сплатив Onlyfans

20:00, 11 серпня 2023
Загалом за результатами декларування за ІІ квартал 2023 року особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано €13,0 млн і $39,4 млн.
Скільки у 2023 році податку на Google сплатив Onlyfans
Джерело фото: shutterstock
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Onlyfans у 2023 році сплатив 928 200,11 тис. доларів США податку на Google. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як він зазначив, загалом за результатами декларування за ІІ квартал 2023 року особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано 13,0 млн євро та 39,4 млн дол. США або 1,9 млрд гривень, що на рівні І кварталу 2023 року.

«Станом на 01.08.2023 року зареєстровано 94 платників.

Найбільші суми сплачені компаніями за результатами декларування ІІ кварталу 2023 року GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE COMMERCE LIMITED, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, VALVE CORPORATION, EBAY MARKETPLACES GMBH, FENIX INTERNATIONAL LIMITED», - повідомив він та додав, що в 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн. податку на додану вартість.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду