Рада законодательно разделила культурные и социальные учреждения и услуги

Парламент принял закон, обеспечивающий необходимый уровень предоставления услуг населению в сфере культуры.

Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий необходимый уровень предоставления услуг населению в сфере культуры. Об этом сообщает портал ВР.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» относительно социальных нормативов в сфере культуры» (регистр. № 8395) корректирует действующее законодательство в сторону упрощения работы органов местного самоуправления и нормирования государственных социальных стандартов.

Законом определяется перечень основных социальных нормативов в сфере культуры, в которые, в частности, включены: минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами согласно Закону о культуре; нормативы обеспечения населения учреждениями культуры и учебными заведениями сферы культуры, предоставляющих доступ к базовому набору культурных услуг.

Также, в результате принятого закона, будут разделены понятия «социально-культурные услуги/учреждения» на «социальные» и «культурные».

Со вступлением в силу закон обеспечит обществу необходимым количеством услуг и учреждений в сфере культуры и будет иметь положительные последствия для работников учреждений культуры и органов местного самоуправления.

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