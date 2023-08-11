Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
«Шаг к разрушению стереотипа «бьет – значит любит», - в «Слуге народа» прокомментировали законопроект об отмене запрета на расторжение брака во время беременности

Часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие, — подчеркнула Евгения Кравчук.

В Реестр коррупционеров будут включать не всех нарушителей, а НАПК получит право заниматься нормотворчеством в сфере админправонарушений

Верховная Рада одобрила изменения в ответственности чиновников за просрочку представления электронной декларации.

Судья купил в кабинет телевизор, но неизвестные вставили в него записывающее устройство

Скандальный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

Украинцы смогут защитить право собственности в метавселенной, – Михаил Федоров об изменениях в закон

Глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал принятые парламентом законы: украинцы смогут защитить право собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы в разных проектах метавселенной.

  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада законодательно разделила культурные и социальные учреждения и услуги

12:15, 11 августа 2023
Парламент принял закон, обеспечивающий необходимый уровень предоставления услуг населению в сфере культуры.
Рада законодательно разделила культурные и социальные учреждения и услуги
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий необходимый уровень предоставления услуг населению в сфере культуры. Об этом сообщает портал ВР.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» относительно социальных нормативов в сфере культуры» (регистр. № 8395) корректирует действующее законодательство в сторону упрощения работы органов местного самоуправления и нормирования государственных социальных стандартов.

Законом определяется перечень основных социальных нормативов в сфере культуры, в которые, в частности, включены: минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами согласно Закону о культуре; нормативы обеспечения населения учреждениями культуры и учебными заведениями сферы культуры, предоставляющих доступ к базовому набору культурных услуг.

Также, в результате принятого закона, будут разделены понятия «социально-культурные услуги/учреждения» на «социальные» и «культурные».

Со вступлением в силу закон обеспечит обществу необходимым количеством услуг и учреждений в сфере культуры и будет иметь положительные последствия для работников учреждений культуры и органов местного самоуправления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду