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В Украине усовершенствован и завершен институт подсанкционных лиц, – Даниил Гетманцев

12:23, 11 августа 2023
Парламент поддержал изменения в Налоговый кодекс относительно применения санкций.
В Украине усовершенствован и завершен институт подсанкционных лиц, – Даниил Гетманцев
Источник фото: Верховная Рада Украины
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Украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект, касающийся налоговых последствий для подсанкционных лиц, – сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет пресс-служба Верховной Рады Украины.

Проект Закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) №6529 устанавливает нераспространение санкций на уплату налогов, сборов, ЕСВ и погашение налогового долга.

«В Украине деятельность подсанкционных лиц, с одной стороны, заблокирована, а с другой стороны - они не имели определенных негативных налоговых последствий в отношении себя и своей деятельности. Верховная Рада принятым законопроектом исправила этот пробел, и теперь такие субъекты не смогут находиться на упрощенной системе налогообложения. Сейчас мы имеем полностью усовершенствованный и завершенный институт подсанкционных лиц», – отметил Гетманцев.

По словам главы Комитета, следующее важное решение касается налогообложения онлайн-казино.

«В нашем законодательстве был пробел, который не позволял онлайн-казино не платить налог на оборот, хотя все другие операторы азартных игр его платили. Принятие законопроекта №8176 устраняет этот пробел и вводит налог с оборота онлайн-казино. Это принесет в бюджет дополнительно не менее 1,5 млрд грн в год», – подчеркнул политик.

Он отметил, что еще одно решение, которое позволит наполнить государственный бюджет, касается устранения схемы по реализации подакцизных товаров через duty-free.

«Это магазины, которые располагаются на таможенной границе Украины. Принятым во втором чтении законопроектом №9315 мы запретили отечественным товаропроизводителям изготавливать табачные изделия для реализации через систему duty-free, потому что мы знаем, что они во время проверок выдавали нелегальные сигареты за те, что предназначаются для duty-free», – пояснил народный депутат.

Он добавил, что эта теневая схема разрушена, а госбюджет получает еще один важный источник для наполнения.

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