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«Шаг к разрушению стереотипа «бьет – значит любит», - в «Слуге народа» прокомментировали законопроект об отмене запрета на расторжение брака во время беременности

Часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие, — подчеркнула Евгения Кравчук.

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«Шаг к разрушению стереотипа «бьет – значит любит», - в «Слуге народа» прокомментировали законопроект об отмене запрета на расторжение брака во время беременности

12:19, 11 августа 2023
Часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие, — подчеркнула Евгения Кравчук.
«Шаг к разрушению стереотипа «бьет – значит любит», - в «Слуге народа» прокомментировали законопроект об отмене запрета на расторжение брака во время беременности
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 августа парламент принял за основу законопроект 5492, согласно которому женщине или мужчине разрешат предъявлять иск о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Соответствующие изменения к Семейному кодексу прокомментировала заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

«Парламент сделал важный шаг к разрушению стереотипа «бьет – значит любит», приняв в первом чтении законопроект №5492, предусматривающий внесение определенных изменений в Семейный кодекс Украины.

У нас по законодательству в случае домашнего насилия, если женщина хочет развестись во время беременности или когда еще не прошел год от рождения ребенка, суд применяет практику примирения, то есть предлагает идти еще подумать. И, может, муж передумает бить жену и жизнь наладится. На самом деле это противоречит всем базовым правам человека, Конвенции по защите прав человека, европейскому законодательству», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что заключение брака – это дело добровольное и расторжение его тоже должно быть добровольным.

«К сожалению, очень часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы в принятом законопроекте предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие. Нельзя пренебрегать основополагающими правами и добровольностью», — подчеркнула Евгения Кравчук.

По ее словам, соответствующая законодательная инициатива выдвигается в рамках программы противодействия домашнему насилию и исполнению Стамбульской конвенции.

Напомним, законопроектом №5492 предлагается:

1) исключить части 2, 3, 4 статьи 110 Семейного кодекса, регулирующие вопросы невозможности предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка;

2) дополнить статью 111 Семейного кодекса частью второй, которая предусматривает, что в случае, когда причиной расторжения брака являются признаки совершения домашнего насилия, независимо от результатов рассмотрения гражданских, уголовных или административных дел по домашнему насилию, меры по примирению супругов судом не применяются.

Автор: Наталья Мамченко

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