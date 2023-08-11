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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

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  1. В Україні

Раду Бізнес-омбудсмена нарешті інтегрували в українське законодавство

12:39, 11 серпня 2023
Бізнес-омбудсмен — це інституція, яка допомагає бізнесу в досудовому порядку «відбивати» необгрунтовані претензії контролюючих органів.
Раду Бізнес-омбудсмена нарешті інтегрували в українське законодавство
Джерело фото: faktoria.net
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В Україні інтегрували в законодавство дуже важливий орган для захисту інтересів підприємств від зловживань чиновників. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Як наголосив парламентарій, Бізнес-омбудсмен, як інституція, був створений в Україні у 2014 році для захисту інтересів бізнесу у стосунках з державними контролюючими органами. Забезпечувати фінансування Ради Бізнес-омбудсмена взялися міжнародні донори — 13 західних країн та Євросоюз. Розпорядником мультидонорського рахунку є ЄБРР.

Дмитро Кисилевський пояснив, що умовою фінансування цієї інституції було законодавче врегулювання її статусу.

«Частину роботи уряд зробив, прийнявши постанову КМУ ще в 2014 році. А от домогтись прийняття закону жоден уряд з тих пір так і не зміг. Було чимало спроб — і від уряду, і від депутатів, але вони провалювались. Тепер завдання-мінімум виконано. Відповідно є більше шансів на продовження роботи Бізнес-омбудсмена», — зауважив Дмитро Кисилевський.

Бізнес-омбудсмен — це інституція, яка допомагає бізнесу в досудовому порядку «відбивати» необгрунтовані претензії контролюючих органів, пояснив Кисилевський.

«Це команда кваліфікованих юристів. Для бізнесу їх робота безкоштовна», - наголосив парламентарій.

За інформацією заступника Голови Комітету з питань економічного розвитку, станом на початок 2023 року було розглянуто 10968 скарг, з них успішно врегульованих 58%. У другому кварталі 2023 року 70% скарг до Бізнес-омбудсмена стосувались роботи податкової, приблизно 9% – правоохоронних органів, 6% – митниці.

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