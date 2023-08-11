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Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

Депутати пропонують закріпити порядок отримання непрацездатними членами сім’ї судді пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання

У Раді зареєстрували законопроект щодо закріплення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.

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Депутати пропонують закріпити порядок отримання непрацездатними членами сім’ї судді пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання

12:50, 11 серпня 2023
У Раді зареєстрували законопроект щодо закріплення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.
Депутати пропонують закріпити порядок отримання непрацездатними членами сім’ї судді пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення зміни до статті 142 Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо порядку отримання членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.

Як зазначає автор проекту, народний депутат Геннадій Вацак, постановою Правління Пенсійного фонду України № 3-1 від 25.01.2008 «Про затвердження Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці територіальними органами Пенсійного фонду України» було затверджено відповідний порядок, в п. 4.7, 4.8, п 4.13 якого було передбачено можливість подання непрацездатними членами сім’ї померлого судді відповідних заяв на отримання пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання.

Разом з тим, згаданий порядок, в редакції від 20.03.2023, яка чинна на даний час, не містить жодних пунктів щодо визначення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї померлого судді пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, розмір яких мав би визначатись з врахуванням суми щомісячного довічного грошового утримання судді.

Таким чином, оскільки у непрацездатних членів сім’ї померлого судді фактично відсутні підстави для звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України із заявами про отримання пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, вони вимушені звертатись до суду за захистом своїм прав.

Враховуючи викладене, даний проект Закону покликаний усунути наяву в законодавстві прогалину, з метою захисту законних прав непрацездатних громадян.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом доповнення статті частиною 6, в якій визначати, що непрацездатні члени сім’ї померлого судді у відставці мають право при законних на те підставах на призначення пенсії при втраті годувальника виходячи із суми призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці на день його смерті та відсотковому відношенні, передбаченому ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV і допомогу на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного утримання, яке склалось на момент смерті, відповідно до вимог ст. 36, 38, 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Автор: Наталя Мамченко

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