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В Ровенской области двое в нетрезвом состоянии и без прав «покоряли» границы

21:49, 11 августа 2023
В Ровенской области пограничники задержали двух беглецов в нетрезвом состоянии и без прав на управление транспортом.
В Ровенской области двое в нетрезвом состоянии и без прав «покоряли» границы
Источник фото: ГПСУ
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В Ровенской области пограничники задержали двух выпивших, которые пытались покорить приграничье, – сообщает Госпогранслужба.

На требование военных об остановке, водитель не отреагировал и ускорил движение. Поэтому пограничный наряд произвел предупредительный выстрел из автоматического оружия, что и остановило наглецов.

В дальнейшем выяснилось, что оба пассажира являются местными жителями, которые имели явные признаки алкогольного опьянения, а водитель мотоцикла не имел соответствующего права на управление этим видом транспорта.

По данному факту на правонарушителей составили протоколы по ст. 185-10 КУоАП, решение по которым будет принимать суд. Кроме этого на водителя сотрудники Нацполиции составили процессуальные документы по ст.130 и ст.126 КУоАП.

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