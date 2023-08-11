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Украинцы смогут печатать электронные марки дома на принтере и отправлять письма в отделениях Укрпочты

18:10, 11 августа 2023
Электронные марки можна будет печатать дома или в офисе на принтере.
Украинцы смогут печатать электронные марки дома на принтере и отправлять письма в отделениях Укрпочты
Источник фото: Игорь Смилянский
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Украинцы смогут печатать электронные марки дома или в офисе на принтере и отправлять письма в отделениях Укрпочты. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

По его словам, это станет возможным благодаря принятому закону №8176, согласно которому выпуск электронных почтовых марок не будет подлежать НДС.

«Так, до сих пор действовала совковая странная норма налогового кодекса, согласно которой, когда Вы покупали наши замечательные художественные бумажные марки, они не подлежали НДС, а когда та самая марка наносилась электронным путем, то НДС должно было уплачиваться. Теперь все марки равны в правах.

А мы, как обещали, уже совсем скоро дадим Вам возможность печатать электронные марки прямо дома или в офисе на принтере и быстро отправлять все письма в наших отделениях. Сначала регистрируемые, а затем и все остальные. Так что очередей станет меньше», - отметил Смилянский.

По его словам, на хорошие новости стоит ожидать в сентябре.

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