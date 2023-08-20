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Виїзди чиновників та депутатів за кордон: чи досі треба захищати від журналістів ці «персональні» дані

Законодавство досі закриває від суспільства та ЗМІ інформацію про виїзд за кордон посадовців – чи не час парламентарям відкрити ці дані.

Звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не вплине на формування думки інших осіб про неприпустимість порушення Правил дорожнього руху, - Верховний Суд розглянув справу

Верховний Суд висловив позицію щодо важливості формування думки інших осіб про неприпустимість порушення ПДР.

У парламенті підготували зміни щодо конфіскації товарів, переміщених через кордон з приховуванням від митного контролю

Як пропонують депутати, відповідне порушення буде тягнути штраф в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів або без такої.

Банк відмовив у відкритті рахунку на грошову допомогу, вимагаючи наявності смартфона і цифрового підпису: що вирішила Велика Палата

Позивач вказав на незаконність відмови банківських установ у відкритті йому банківського рахунку для «єПідтримки» шляхом використання смартфона, який позивач мати не зобов'язаний.

Верховна Рада може збільшити строк адміністративного затримання кривдників у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції

Зокрема пропонується збільшити до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису.

  1. В Україні

Путін призначив «суддів» на тимчасово окупованих територіях: одним з них став колишній український військовий

16:40, 20 серпня 2023
Псевдосуддів призначено на тимчасово захоплених територіях Донеччини, Луганщини та Запорізької області.
Путін призначив «суддів» на тимчасово окупованих територіях: одним з них став колишній український військовий
Фото: Reuters

Російський диктатор Путін на тимчасово окупованих територіях України призначив так званих "суддів". Незаконні "посади" отримали 222 особи. 

Зокрема псевдосуддів призначено на тимчасово захоплених територіях Донеччини, Луганщини та Запорізької області на 6 років. Серед них виявився колишній військовослужбовець внутрішніх військ МВС України Олексій Пушной. Його Путін призначив "суддею Новотроїцького міжрайонного суду".

Як відомо, після окупації Криму він зрадив Україну та перейшов на службу до армії рф. 

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