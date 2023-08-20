Путін призначив «суддів» на тимчасово окупованих територіях: одним з них став колишній український військовий

Псевдосуддів призначено на тимчасово захоплених територіях Донеччини, Луганщини та Запорізької області.

Фото: Reuters

Російський диктатор Путін на тимчасово окупованих територіях України призначив так званих "суддів". Незаконні "посади" отримали 222 особи.

Зокрема псевдосуддів призначено на тимчасово захоплених територіях Донеччини, Луганщини та Запорізької області на 6 років. Серед них виявився колишній військовослужбовець внутрішніх військ МВС України Олексій Пушной. Його Путін призначив "суддею Новотроїцького міжрайонного суду".

Як відомо, після окупації Криму він зрадив Україну та перейшов на службу до армії рф.

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