У Києві на тиждень перекриють Хрещатик – як працюватиме громадський транспорт

Громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Із понеділка, 21 серпня, і до 28 серпня вулиця Хрещатик буде перекрита, відповідно громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

Зокрема, розповідають у КМДА, рух автобусних маршрутів на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської буде організовано:

автобуси маршруту № 62 – від Ботанічного саду до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 114 – від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом.

Як ми писали, на Хрещатику проведуть виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

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