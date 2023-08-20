В Киеве на неделю перекроют Крещатик – как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт будет курсировать с изменениями.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

С понедельника, 21 августа и до 28 августа улица Крещатик будет перекрыта, соответственно общественный транспорт будет курсировать с изменениями.

В частности, рассказывают в КГГА, движение автобусных маршрутов на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской будет организовано:

автобусы маршрута №62 – от Ботанического сада до ул. Крещатик по собственному маршруту, дальше – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд (в обратном направлении ул. Большая Житомирская) – ул. Михайловская – ул. Крещатик, далее по собственному маршруту;

автобусы маршрута №114 – от железнодорожного вокзала «Центральный» до ул. Крещатик по собственному маршруту, дальше – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд (в обратном направлении ул. Большая Житомирская) – ул. Михайловская – ул. Крещатик, далее по собственному маршруту.

Как мы писали, на Крещатике проведут выставку образцов поврежденной вражеской техники.

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