В Киеве не будет массовых мероприятий в День Независимости, — КГГА

Однако на Крещатике будет проведена выставка образцов поврежденной вражеской техники.

Фото: Associated Press

В Киеве не будут устраивать массовые мероприятия в День Независимости. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Однако, как сообщили столичные власти письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники.

В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

Автомобильное движение по Крещатику от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого перекроют с 20 по 28 августа.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого – от Крещатика до улицы Владимирской – откроют 19 августа в 23:30.

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