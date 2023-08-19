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«Криминалистов» из Большой Палаты ВС попросили высказаться о праве на правовую помощь: это может стать их третьим постановлением за 2023 год

У судей Большой Палаты Верховного Суда по уголовной специализации, если они приступят к рассмотрению этого дела, сможет появиться третье постановление за 2023 год.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

  1. В Украине

В Киеве не будет массовых мероприятий в День Независимости, — КГГА

18:36, 19 августа 2023
Однако на Крещатике будет проведена выставка образцов поврежденной вражеской техники.
В Киеве не будет массовых мероприятий в День Независимости, — КГГА
Фото: Associated Press

В Киеве не будут устраивать массовые мероприятия в День Независимости. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Однако, как сообщили столичные власти письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники.

В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

Автомобильное движение по Крещатику от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого перекроют с 20 по 28 августа.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого – от Крещатика до улицы Владимирской – откроют 19 августа в 23:30.

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