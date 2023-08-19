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  1. В Україні

У Києві не буде масових заходів на День Незалежності, — КМДА

18:36, 19 серпня 2023
Однак на Хрещатику проведуть виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.
У Києві не буде масових заходів на День Незалежності, — КМДА
Фото: Associated Press

У Києві не влаштовуватимуть масових заходів на День Незалежності. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Проте, як поінформували столичну владу листом із Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Автомобільний рух Хрещатиком від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького перекриють з 20 по 28 серпня.

Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкриють 19 серпня о 23:30.

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