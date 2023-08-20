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  1. В Україні

У Києві на Хрещатику частково перекриють рух транспорту 20-28 серпня

00:00, 20 серпня 2023
Обмеження діятиме з 23:00 20-го серпня до 23:30 28-го серпня.
У Києві на Хрещатику частково перекриють рух транспорту 20-28 серпня

У Києві у зв’язку із підготовкою та проведенням святкових заходів з 20 по 28 серпня перекриють автомобільний рух Хрещатиком від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначається, що обмеження діятиме з 23:00 20 серпня та до 23:30 28 серпня.

«У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького», — розповів Попко.

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