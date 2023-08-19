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  1. В Україні

Уряд виділив 350 млн грн для підтримки відновлення енергетичних компаній

19:48, 19 серпня 2023
Кабмін виділив 350 млн грн для підтримки енергокомпаніям шляхом компенсації відсотків по кредитах на відновлення, ремонт або заміну об'єктів енергоструктури, які були пошкоджені внаслідок війни.
Уряд виділив 350 млн грн для підтримки відновлення енергетичних компаній

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів виділив 350 млн грн з резервного фонду держбюджету для надання фінансової підтримки енергокомпаніям шляхом компенсації відсотків по кредитах на відновлення, ремонт або заміну об'єктів енергоструктури, які були пошкоджені внаслідок війни.

«Сьогоднішнім рішенням Уряд надає фінансову підтримку енергокомпаніям для здійснення ремонтних робіт, заміни обладнання та об'єктів, які постраждали внаслідок ракетних ударів рф. Щоб вони могли максимально підготувати свої потужності до опалювального сезону, який наближається», - зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Фінансова державна підтримка буде надана суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електростанціях та/або теплоелектроцентралях, шляхом здешевлення вартості кредитів.

Кредити, за якими будуть компенсовані відсотки, надаються на відновлення, ремонт або заміну пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 та 2024-2025 років.

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