Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Федор Вениславский: Украина сегодня является равноправным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры

Закулисные разговоры раздаются фоном уже полтора года, однако не думаю, что они приведут к консолидированным усилиям всех наших партнеров по принуждению Украины к переговорам, - Вениславский.

Как Совет судей допрашивал и. о. руководителя Государственной судебной администрации: хроника хаоса в ГСА

Непрозрачные премии аппаратов судов и ГСА, кадровые просчеты, юбилейные книги по случаю 20-летия ГСА, невыполнение решений РСУ.

Черниговский апелляционный суд в результате ракетного удара временно не сможет работать

Были повреждены четыре объекта правосудия, в частности, помещение Черниговского апелляционного суда, пострадал сотрудник ССО, находившийся на службе во время ракетного удара

В Украине появится Военная полиция, - Минобороны

В Минобороны сообщили, что на основе Военной службы правопорядка в ВСУ создадут Военную полицию.

Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

Судебно-юридической газете стало известно, кто может возглавить Службу судебной охраны.

  1. В Украине

Правительство выделило 350 млн грн для поддержки восстановления энергетических компаний

19:48, 19 августа 2023
Кабмин выделил 350 млн грн для поддержки энергокомпаниям путем компенсации процентов по кредитам на восстановление, ремонт или замену объектов энергоструктуры, поврежденных в результате войны.
Правительство выделило 350 млн грн для поддержки восстановления энергетических компаний

В субботу, 19 августа, Кабинет министров выделил 350 млн грн из резервного фонда госбюджета для предоставления финансовой поддержки энергокомпаниям путем компенсации процентов по кредитам на восстановление, ремонт или замену объектов энергоструктуры, поврежденных в результате войны.

«Сегодняшним решением правительство оказывает финансовую поддержку энергокомпаниям для осуществления ремонтных работ, замены оборудования и объектов, пострадавших в результате ракетных ударов России. Чтобы они могли максимально подготовить свои мощности к приближающемуся отопительному сезону», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Финансовая государственная поддержка будет предоставлена субъектам хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих производство электрической энергии на тепловых электростанциях и/или теплоэлектроцентралях путем удешевления стоимости кредитов.

Кредиты, по которым будут компенсированы проценты, предоставляются на восстановление, ремонт или замену поврежденных в результате боевых действий объектов энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 и 2024-2025 годов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва