Правительство выделило 350 млн грн для поддержки восстановления энергетических компаний

Кабмин выделил 350 млн грн для поддержки энергокомпаниям путем компенсации процентов по кредитам на восстановление, ремонт или замену объектов энергоструктуры, поврежденных в результате войны.

В субботу, 19 августа, Кабинет министров выделил 350 млн грн из резервного фонда госбюджета для предоставления финансовой поддержки энергокомпаниям путем компенсации процентов по кредитам на восстановление, ремонт или замену объектов энергоструктуры, поврежденных в результате войны.

«Сегодняшним решением правительство оказывает финансовую поддержку энергокомпаниям для осуществления ремонтных работ, замены оборудования и объектов, пострадавших в результате ракетных ударов России. Чтобы они могли максимально подготовить свои мощности к приближающемуся отопительному сезону», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Финансовая государственная поддержка будет предоставлена субъектам хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих производство электрической энергии на тепловых электростанциях и/или теплоэлектроцентралях путем удешевления стоимости кредитов.

Кредиты, по которым будут компенсированы проценты, предоставляются на восстановление, ремонт или замену поврежденных в результате боевых действий объектов энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 и 2024-2025 годов.

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