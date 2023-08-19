Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
«Криминалистов» из Большой Палаты ВС попросили высказаться о праве на правовую помощь: это может стать их третьим постановлением за 2023 год

У судей Большой Палаты Верховного Суда по уголовной специализации, если они приступят к рассмотрению этого дела, сможет появиться третье постановление за 2023 год.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

  1. В Украине

В Киеве завершили ремонт брусчатки на улице Хмельницкого: движение возобновят поздно вечером 19 августа

17:52, 19 августа 2023
Также обустроен дополнительный наземный переход возле станции метро «Театральная».
В Киеве завершили ремонт брусчатки на улице Хмельницкого: движение возобновят поздно вечером 19 августа

В субботу, 19 августа, в 23:30 будет возобновлено движение по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до улицы Владимирской. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«В общей сложности на этом участке отремонтировали почти 9,3 тыс. кв. м. гранитного мощения.

Все работы были выполнены в рамках эксплуатационного содержания. Дорожники ликвидировали многочисленные проседания, путей и другие неровности покрытия», — отметил Кличко.

Для удобства пешеходов на обновленном участке улицы обустроен дополнительный наземный переход у станции метро «Театральная». Этот и другие переходы вымостили из контрастной красно-белой брусчатки, которая служит вместо обычной разметки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва