В Киеве завершили ремонт брусчатки на улице Хмельницкого: движение возобновят поздно вечером 19 августа

Также обустроен дополнительный наземный переход возле станции метро «Театральная».

В субботу, 19 августа, в 23:30 будет возобновлено движение по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до улицы Владимирской. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«В общей сложности на этом участке отремонтировали почти 9,3 тыс. кв. м. гранитного мощения.

Все работы были выполнены в рамках эксплуатационного содержания. Дорожники ликвидировали многочисленные проседания, путей и другие неровности покрытия», — отметил Кличко.

Для удобства пешеходов на обновленном участке улицы обустроен дополнительный наземный переход у станции метро «Театральная». Этот и другие переходы вымостили из контрастной красно-белой брусчатки, которая служит вместо обычной разметки.

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