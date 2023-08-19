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Организация процесса послевоенной адаптации военных к гражданской жизни чрезвычайно важна — Комитет цифровой трансформации

20:45, 19 августа 2023
Комитет рассмотрел проект Закона Украины «О государственной ветеранской патронатной службе».
Организация процесса послевоенной адаптации военных к гражданской жизни чрезвычайно важна — Комитет цифровой трансформации

17 августа состоялось заседание Комитета по цифровой трансформации, в ходе которого члены Комитета рассмотрели ряд законопроектов.

  • № 9293 проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании государственного управления и регулирования при предоставлении облачных услуг».

Члены Комитета были подготовлены и представлены в новой редакции предложения изменений, и по результатам голосования на заседании Комитета учтены их до второго чтения. Были учтены предложения по предложенным изменениям в статьи 6 и 7 Закона Украины «Об облачных услугах», которыми определяются положения государственного управления и регулирования в сфере облачных услуг и полномочия регулятора коммуникационных услуг.

  • № 9463 проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных положений законодательства в сфере электронных коммуникаций».

Комитет поддерживает цель законопроекта по улучшению качества связи, обеспечению доступа к связи и открытому Интернету граждан по всей стране с учетом норм Директив и Регламентов Европейского Парламента и Совета (ЕС), нормирования вопросов использования электронных коммуникационных сетей в период военного положения.

Комитет рекомендует по результатам рассмотрения принять его за основу.

  • №9423 проект Закона Украины «О государственной ветеранской патронатной службе».

Члены Комитета отметили, что чрезвычайно важным и актуальным является вопрос организации процесса послевоенной адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни и внедрения новых институциональных подходов.

Рассмотрев указанный законопроект, Комитет рекомендует учесть изложенные в Заключении предложения и замечания при подготовке и рассмотрении.

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