Правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища

Принят документ, регулирующий процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области.

В субботу, 19 августа, Кабинет Министров принял решение ускорить сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль.

«Приняли документ, регулирующий процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненского общества Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд.

Должны почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Мы навсегда перед ними в долгу», – отметил премьер.

Ранее мы писали, что Национальное военное мемориальное кладбище разместят на месте леса у Броварского проспекта: Рада приняла закон.

В местах почетных захоронений на кладбищах в Киеве будут устанавливать надгробные сооружения единого образца.

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