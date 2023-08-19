Правительство усовершенствовало учет укрытий и бомбоубежищ: что изменится

Теперь такие сооружения имеют статус стратегических для обеспечения защиты населения.

В субботу, 19 августа, Кабинет министров во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны усовершенствовал учет защитных сооружений гражданской защиты. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь такие сооружения имеют статус стратегических для обеспечения защиты населения.

Все построенные хранилища, противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения обязательно будут браться на учет.

На время военного положения строительство защитных сооружений ускорят.

При приватизации или отчуждении изменять функциональное назначение объектов фонда защитных сооружений запрещается.

«Обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ людей в защитные сооружения. Проверки состояния, в котором находятся эти объекты, будут проводиться систематически. Местные власти обязаны разработать планы размещения для укрытия населения в защитных сооружениях», – отметил глава правительства.

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