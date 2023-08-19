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  1. В Україні

Уряд вдосконалив облік укриттів та бомбосховищ: що зміниться

17:27, 19 серпня 2023
Відтепер такі споруди мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.
Уряд вдосконалив облік укриттів та бомбосховищ: що зміниться

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відтепер такі споруди мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.

Всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік.

На час воєнного стану зведення захисних споруд прискорять.

Під час приватизації чи відчуження змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд забороняється.

«Забезпечується безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд. Перевірки стану, в якому перебувають ці об’єкти, будуть проводитися систематично. Місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах», – зауважив очільник Уряду.

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