Біткоїн пережив найбільше падіння з часу краху біржі FTX, — Гетманцев

За день віртуальна монета впала в ціні на 7,4%.

У ніч на 18 серпня головна світова криптовалюта впала на 7,4%, що є найбільшим падінням за день від банкрутства біржі FTX у листопаді минулого року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Протягом торгової сесії біткоїн опускався до 25,4 тис. дол. з 29,4 тис. дол. в останні дні.

Сервіс CoinMarketCap показує, що 18 серпня котирування піднялись до 26 тисяч доларів, що є наразі мінімумом за останні два місяці.

Аналітики вважають, що безпосереднім тригером для падіння котирувань біткоїну могли стати новини про значні розпродажі валюти окремими великими гравцями, включно з компанією SpaceX Ілона Маска.

«Утім фундаментальні фактори, що рухають розпродажі й страх на ринку ризикових активів, включно з криптою, пов’язані з негативними очікуваннями щодо можливого більш тривалого збереження високих глобальних процентних ставок, ознак гальмування китайської економіки через проблеми в секторі нерухомості та банківській системі, дефіциту ліквідності через жорсткі монетарні умови», — зазначив Гетманцев.

За його словами, котирування також залишаються чутливими до новин на самому крипторинку.

У» червні значний оптимізм крипто-інвесторів був пов'язаний із анонсом можливого запуску фінкомпанією №1 у світі з управління активами BlackRock біткоїн-ETF фонду. Відповідна заявка була подана до Комісії по цінним паперам США (SEC) і зараз очікує свого розгляду. Заявки на реєстрації біткоїн-ETF фондів подали й інші великі гравці на ринку США (в т.ч. Fidelity, ARK Investment). До цього SEC цілеспрямовано відхиляла такі заявки, починаючи з 2013 року, вказуючи на значні ризики ринкових маніпуляцій.

Наразі фінкомпанія Grayscale Investments, яка раніше отримала відмову по своїй заявці, судиться із SEC, і, як очікується, рішення по справі буде найближчими днями. У випадку позитивного рішення, воно може дати поштовх до розвитку цілої індустрії крипто-ETF фондів, що спростить інвестиції та стимулюватиме масовий притік роздрібних інвесторів на крипто-ринок. Останні отримають можливість інвестувати у той же біткоїн, не купуючи напряму крипту. Водночас, негативне судове рішення навряд чи додасть оптимізму інвесторам на падаючому ринку», — додав Гетманцев.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.