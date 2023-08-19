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Биткоин пережил самое большое падение со времени крушения биржи FTX, — Гетманцев

20:06, 19 августа 2023
За день виртуальная монета снизилась в цене на 7,4%.
Биткоин пережил самое большое падение со времени крушения биржи FTX, — Гетманцев

В ночь на 18 августа главная мировая криптовалюта упала на 7,4%, что является самым большим падением в день от банкротства биржи FTX в ноябре прошлого года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В течение торговой сессии биткоин опускался до 25,4 тыс. дол. с 29,4 тыс. дол. в последние дни.

Сервис CoinMarketCap показывает, что 18 августа котировки поднялись до 26 тысяч долларов, что является минимум за последние два месяца.

Аналитики считают, что непосредственным триггером для падения котировок биткоина могли стать новости о значительных распродажах валюты отдельными крупными игроками, включая SpaceX Илона Маска.

«Впрочем, фундаментальные факторы, двигающие распродажи и страх на рынке рисковых активов, включая крипту, связаны с негативными ожиданиями относительно возможного более длительного сохранения высоких глобальных процентных ставок, признаков торможения китайской экономики из-за проблем в секторе недвижимости и банковской системе, дефицита ликвидности. из-за жестких монетарных условий», — отметил Гетманцев.

По его словам, котировки также остаются чувствительными к новостям на самом крипторыне.

В июне значительный оптимизм крипто-инвесторов был связан с анонсом возможного запуска финкомпанией №1 в мире по управлению активами BlackRock биткоин-ETF фонда. Соответствующая заявка была подана в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) и сейчас ожидает своего рассмотрения. Заявки на регистрации биткоин-ETF фондов подали и другие крупные игроки на рынке США (в т.ч. Fidelity, ARK Investment). До этого SEC целенаправленно отклоняла такие заявки начиная с 2013 года, указывая на значительные риски рыночных манипуляций.

Пока финкомпания Grayscale Investments, ранее получившая отказ по своей заявке, судится с SEC, и, как ожидается, решение по делу будет в ближайшие дни. В случае положительного решения, оно может дать толчок развитию целой индустрии крипто-ETF фондов, что упростит инвестиции и будет стимулировать массовый приток розничных инвесторов на крипто-рынок. Последние получат возможность инвестировать в тот же биткоин, не покупая направления крипта. В то же время негативное судебное решение вряд ли придаст оптимизм инвесторам на падающем рынке», — добавил Гетманцев.

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