Уряд прискорить терміни проектування Національного військового меморіального кладовища

Прийнято документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області.

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів ухвалив рішення прискорити терміни проектування Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Прийняли документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб.

Маємо гідно вшанувати пам’ять українських героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Ми назавжди перед ними в боргу», — зазначив прем’єр.

Раніше ми писали, що Національне військове меморіальне кладовище розмістять на місці лісу біля Броварського проспекту: Рада ухвалила закон.

Додамо, що у місцях почесних поховань на кладовищах у Києві будуть встановлювати надмогильні споруди єдиного зразка.

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