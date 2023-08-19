Організація процесу повоєнної адаптації військових до цивільного життя надзвичайно важлива — Комітет цифрової трансформації

Комітет розглянув проект Закону України «Про державну ветеранську патронатну службу».

17 серпня відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації, під час якого члени Комітету розглянули низку законопроектів.

№ 9293 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг».

Членами Комітету було підготовлено та подано у новій редакції пропозиції змін, та за результатами голосування на засіданні Комітету враховано їх до другого читання. Було враховано пропозиції щодо запропонованих змін до статей 6 та 7 Закону України «Про хмарні послуги», якими визначаються положення державного управління і регулювання у сфері хмарних послуг та повноваження регулятора комунікаційних послуг.

№ 9463 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій».

Комітет підтримує мету законопроекту щодо покращення якості зв’язку, забезпечення доступом до зв’язку та відкритого Інтернету громадян в усій країні з урахуванням норм Директив та Регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС), унормування питань використання електронних комунікаційних мереж в період воєнного стану.

Комітет рекомендує за результатами розгляду прийняти його за основу.

№ 9423 проект Закону України «Про державну ветеранську патронатну службу».

Члени Комітету зазначили, що надзвичайно важливим та актуальним є питання організації процесу повоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до цивільного життя та запровадження нових інституційних підходів.

Розглянувши зазначений законопроект Комітет рекомендує врахувати викладені у Висновку пропозиції та зауваження при підготовці й розгляді.

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