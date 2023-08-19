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У Києві завершили ремонт бруківки на вулиці Хмельницького: рух відновлять пізно ввечері 19 серпня

17:52, 19 серпня 2023
Також облаштовано додатковий наземний перехід біля станції метро «Театральна».
У Києві завершили ремонт бруківки на вулиці Хмельницького: рух відновлять пізно ввечері 19 серпня

У суботу, 19 серпня, о 23:30 буде відновлено рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до вулиці Володимирської. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Загалом на цій ділянці відремонтували майже 9,3 тис. кв. м. гранітного мощення.

Всі роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідували численні просідання, колійність й інші нерівності покриття», — зазначив Кличко.

Для зручності пішоходів на оновленій ділянці вулиці облаштовано додатковий наземний перехід біля станції метро «Театральна». Цей та інші переходи вимостили з контрастної червоно-білої бруківки, яка служить замість звичайної розмітки.

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