В Киеве на Крещатике частично перекроют движение транспорта 20-28 августа

Ограничение будет действовать с 23:00 20-го августа до 23:30 28 августа.

В Киеве в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий с 20 по 28 августа перекроют автомобильное движение по Крещатику от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 23.00 20 августа и до 23.30 28 августа.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого», - рассказал Попко.

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