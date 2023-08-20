Имеет ли право на пенсию в связи с потерей кормильца жена военного, который погиб, если она воспитывает ребенка

Нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, который погиб в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

Источник фото: president.gov.ua

В Пенсионном фонде Украины рассказали, имеет ли право на пенсию в связи с потерей кормильца жена военного, который погиб на фронте, если она воспитывает малолетнего ребенка погибшего.

Так, там отмечают, что пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, а также членов их семей урегулировано Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

По нормам этого Закона нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, который погиб в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

В частности, такое право предоставляется жене кормильца, которая занята уходом за его ребенком в возрасте до 8 лет.

Пенсия в случае потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, что жена не работает (не проходит военную службу).

В то же время, пишут в ПФУ, в случае гибели кормильца в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или исполнении других обязанностей военной службы (должностных обязанностей), жена, которая осуществляет уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того работает ли она (проходит военную службу).

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