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Чи має право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника дружина військового, який загинув, якщо вона виховує дитину

22:00, 20 серпня 2023
Непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
Чи має право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника дружина військового, який загинув, якщо вона виховує дитину
Джерело фото: president.gov.ua

У Пенсійному фонді України розповіли, чи має право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника дружина військового, який загинув на фронті, якщо вона виховує малолітню дитину загиблого.

Так, там зазначають, що пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також членів їх сімей врегульовано Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За нормами цього Закону непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. 

Зокрема, таке право надається дружині годувальника, яка зайнята доглядом за його дитиною віком до 8 років.

Пенсія в разі втрати годувальника в такому випадку призначається незалежно від віку і працездатності дружини та за умови, що дружина не працює (не проходить військову службу).

Водночас, пишуть у ПФУ, у разі загибелі годувальника внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років, має право на пенсію незалежно від того чи вона працює (проходить військову службу).

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