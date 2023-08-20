Україна повинна мобілізувати близько 3 млн осіб, щоб виграти війну, — Welt

Як повідомляє видання, звільнити території вдасться старим та перевіреним способом – «воювати на виснаження».

Україна повинна мобілізувати 10% своїх громадян, щоб перемогти у війні, яку розв’язала росія. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Як повідомляється, наразі в країні проживає понад 30 млн громадян, тобто мобілізувати потрібно близько 3 млн осіб.

Зазначається, що така кількість людей дозволить Україні перемогти окупантів та звільнити свої території старим та перевіреним способом – "воювати на виснаження"

Наголошується, що здебільшого, саме так було у європейських війнах за незалежність, зокрема, у 1947-1948 роках в Ізраїлі.

Раніше ми писали, хто підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

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