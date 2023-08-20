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Виїзди чиновників та депутатів за кордон: чи досі треба захищати від журналістів ці «персональні» дані

Законодавство досі закриває від суспільства та ЗМІ інформацію про виїзд за кордон посадовців – чи не час парламентарям відкрити ці дані.

Звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не вплине на формування думки інших осіб про неприпустимість порушення Правил дорожнього руху, - Верховний Суд розглянув справу

Верховний Суд висловив позицію щодо важливості формування думки інших осіб про неприпустимість порушення ПДР.

У парламенті підготували зміни щодо конфіскації товарів, переміщених через кордон з приховуванням від митного контролю

Як пропонують депутати, відповідне порушення буде тягнути штраф в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів або без такої.

Банк відмовив у відкритті рахунку на грошову допомогу, вимагаючи наявності смартфона і цифрового підпису: що вирішила Велика Палата

Позивач вказав на незаконність відмови банківських установ у відкритті йому банківського рахунку для «єПідтримки» шляхом використання смартфона, який позивач мати не зобов'язаний.

Верховна Рада може збільшити строк адміністративного затримання кривдників у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції

Зокрема пропонується збільшити до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису.

  1. В Україні

Україна повинна мобілізувати близько 3 млн осіб, щоб виграти війну, — Welt

16:20, 20 серпня 2023
Як повідомляє видання, звільнити території вдасться старим та перевіреним способом – «воювати на виснаження».
Україна повинна мобілізувати близько 3 млн осіб, щоб виграти війну, — Welt

Україна повинна мобілізувати 10% своїх громадян, щоб перемогти у війні, яку розв’язала росія. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Як повідомляється, наразі в країні проживає понад 30 млн громадян, тобто мобілізувати потрібно близько 3 млн осіб. 

Зазначається, що така кількість людей дозволить Україні перемогти окупантів та звільнити свої території старим та перевіреним способом – "воювати на виснаження"

Наголошується, що здебільшого, саме так було у європейських війнах за незалежність, зокрема, у 1947-1948 роках в Ізраїлі.

Раніше ми писали, хто підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

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