Украина должна мобилизовать около 3 млн человек, чтобы выиграть войну, — Welt

Как сообщает издание, освободить территории удастся старым и проверенным способом – «воевать на истощение».

Украина должна мобилизовать 10% своих граждан, чтобы победить в войне, которую развязала россия. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Как сообщается, в настоящее время в стране проживает более 30 млн граждан, то есть мобилизовать нужно около 3 млн человек.

Отмечается, что такое количество людей позволит Украине победить окупантов и освободить свои территории старым и проверенным способом - "воевать на истощение".

Отмечается, что в основном именно так было в европейских войнах за независимость, в частности, в 1947-1948 годах в Израиле.

Ранее сообщалось, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.