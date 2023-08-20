Украина получит 42 самолета F-16, — Зеленский

Истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов.

На первом этапе Украина получит от партнеров 42 самолета F-16. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Телеграм.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал Президент.

Марк Рютте на пресс-конференции подтвердил, что обучение будет проходить в Нидерландах, Дании и Румынии. По его словам, сейчас проходит языковое учение украинских пилотов.

"Касательно терминов - сейчас происходит обучение языковое и в будущем, когда начнется военное обучение, оно перейдет в Румынию. Это будет делаться очень быстро, как можно скорее для того, чтобы передать самолеты в Украину. Тем временем мы должны работать над инфраструктурой, чтобы эти самолеты могли взлететь и сесть безопасно в Украине", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что обучение украинских пилотов начнется как можно скорее.

Напомним, что Нидерланды и Дания обязались передать Украине истребители F-16.

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