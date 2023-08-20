Україна отримає 42 літаки F-16, — Зеленський

На першому етапі Україна отримає від партнерів 42 літаки F-16. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в Телеграм.

"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні - після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", - написав Президент.

Рютте на пресконференції підтвердив, що навчання буде проходити у Нідерландах, Данії та Румунії. За його словами, зараз проходить мовне навчання українських пілотів.

"Щодо термінів - зараз наразі відбувається навчання мовне і у майбутньому, коли розпочнеться військове навчання, воно перейде до Румунії. Це буде робитися дуже швидко, як можна скоріше для того, щоб передати літаки в Україну. Тим часом ми повинні працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що навчання українських пілотів розпочнеться якомога скоріше.

Нагадаємо, що Нідерланди і Данія зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16.

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