Путин назначил судей на временно оккупированных территориях: одним из них стал бывший украинский военный

Псевдосудьи назначены на временно захваченных территориях Донбасса, Луганщины и Запорожской области.

Российский диктатор Путин на временно оккупированных территориях Украины назначил так называемых "судей". Незаконные "должности" получили 222 человека.

В частности, псевдосудьи назначены на временно захваченных территориях Донбасса, Луганщины и Запорожской области на 6 лет. Среди них оказался бывший военнослужащий внутренних войск МВД Украины Алексей Пушной. Его Путин назначил "судьей Новотроицкого межрайонного суда".

Как известно, после оккупации Крыма он предал Украину и перешел на службу в армию рф.

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