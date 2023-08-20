Военным будут бесплатно доставлять посылки

«Новая почта» ввела бесплатную доставку посылок для военных Украины. Программой сможет воспользоваться каждый желающий.
Отправитель, заполнив заявку, в течение двух дней сможет получить специальные промокоды.
В НП отметили, что возможно оставить не более 1 заявки в неделю, по которой будут предоставлены промокоды:
- для физических лиц промокоды суммарным весом не более 1000 кг
- для некоммерческих организаций промокоды суммарным весом не более 5 000 кг.
Также мы писали, что украинцы смогут печатать электронные марки дома на принтере и отправлять письма в отделениях Укрпочты.
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