Военным будут бесплатно доставлять посылки

Для этого нужно получить специальные промокоды.

Источник фото: Новая Почта

«Новая почта» ввела бесплатную доставку посылок для военных Украины. Программой сможет воспользоваться каждый желающий.

Отправитель, заполнив заявку, в течение двух дней сможет получить специальные промокоды.

В НП отметили, что возможно оставить не более 1 заявки в неделю, по которой будут предоставлены промокоды:

- для физических лиц промокоды суммарным весом не более 1000 кг

- для некоммерческих организаций промокоды суммарным весом не более 5 000 кг.

Также мы писали, что украинцы смогут печатать электронные марки дома на принтере и отправлять письма в отделениях Укрпочты.

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