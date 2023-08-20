Ученые нашли новый вид змей и назвали его в честь актера Гаррисона Форда

Вид назвали в честь актера, игравшего персонажа Индиана Джонса.

Источник фото: Эдгар Лер

В Перу ученые обнаружили новый вид змей и назвали его в честь актера Гаррисона Форда.

Об этом пишет CNN.

«Разве не круто было посвятить этот новый вид Гаррисону Форду? Еще и смешно — из-за ненависти к змеям его персонажа Индиана Джонса», — подумал профессор биологии Эдгар Лер, описавший новый вид.

Желто-коричневого пресмыкающегося длиной почти полтора фута, найденного во время опасного путешествия в национальный парк Перу, назвали Tachymenoides harrisonfordi.

Пресмыкающегося нашли в национальном парке Отиши. Местность, которую ученые исследовали в южной части парка, была настолько тяжелой для прохождения, что им пришлось добираться на вертолете с запасами на три-четыре недели и даже натолкнуться на наркоторговцев.

Согласно исследованию, Отиши считается «наименее научно обследованным национальным парком Перу».

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