Ученые нашли новый вид змей и назвали его в честь актера Гаррисона Форда

В Перу ученые обнаружили новый вид змей и назвали его в честь актера Гаррисона Форда.
Об этом пишет CNN.
«Разве не круто было посвятить этот новый вид Гаррисону Форду? Еще и смешно — из-за ненависти к змеям его персонажа Индиана Джонса», — подумал профессор биологии Эдгар Лер, описавший новый вид.
Желто-коричневого пресмыкающегося длиной почти полтора фута, найденного во время опасного путешествия в национальный парк Перу, назвали Tachymenoides harrisonfordi.
Пресмыкающегося нашли в национальном парке Отиши. Местность, которую ученые исследовали в южной части парка, была настолько тяжелой для прохождения, что им пришлось добираться на вертолете с запасами на три-четыре недели и даже натолкнуться на наркоторговцев.
Согласно исследованию, Отиши считается «наименее научно обследованным национальным парком Перу».
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