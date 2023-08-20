Судьям в Индии запретили использовать дискриминирующие женщин выражения

Также советуют избегать стереотипов о том, например, что все женщины хотят детей или что они более эмоциональны, чем мужчины.

Верховный суд Индии выпустил руководство для судей страны, в котором призвал их не употреблять архаичные термины, которые унижают достоинство женщин и закрепляют многовековые гендерные стереотипы. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как сообщается, в индийских судах в отношении женщин до сих пор регулярно звучат такие слова, как «соблазнительница», «старая дева», «блудница», «старая дева», «падшая женщина» и другие, которые давно вышли из употребления в других странах. .

Рекомендации призваны создать среду, при которой «юридические рассуждения и тексты судей в Индии будут свободны от вредных представлений о женщинах».

«Если судьи будут опираться на вредные стереотипы, это может привести к искажению объективного и беспристрастного применения закона. Это увековечит дискриминацию и изоляцию женщин», — отметил в руководстве главный судья Индии Дхананджая Чандрачуд.

Судья также раскритиковал стереотипы, согласно которым все женщины хотят детей, а также, что они более эмоциональны, чем мужчины.

Издание пишет, что власти страны положительно отреагировали на нововведение в судебной системе.

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