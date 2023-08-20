Российская межпланетная станция «Луна-25» разбилась о Луну

Российская станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, из-за чего миссия прекратила свое существование, сообщили в Роскосмосе.

Как стало известно, 19 августа в соответствии с программой полета "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Однако около 14:57 связь со станцией прервалась.

Роскосмос производил поиски аппарата и вхождение с ним в связь, но это не дало никакого результата.

Предварительно, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Для выяснения причин потери "Луна-25" сформируют межведомственную комиссию.

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