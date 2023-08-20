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Королевская семья обсудит будущее монархии в Великобритании, — СМИ

18:20, 20 августа 2023
Сообщается, что встреча пройдет в королевской резиденции, которая находится в замке Балморал.
Королевская семья обсудит будущее монархии в Великобритании, — СМИ
Фото: twitter.com/RoyalFamily

Король Великобритании Чарльз III и члены его семьи проведут саммит, на котором обсудят будущее монархии в стране. Об этом сообщило издание Mirror.

По данным издания, встреча состоится в королевской резиденции, которая находится в замке Балморал в Шотландии. В ходе нее монарх расскажет своему сыну Уильяму и его супруге Кэтрин о своем намерении выделить им определенные роли с опорой на их «звездные качества», чтобы помочь сплотить Содружество. Предполагается, что король хочет извлечь выгоду из их растущей популярности с «несомненным звездным качеством принцессы».

Помимо этого, Чарльз III расскажет о своей роли и о роли своей супруги королевы-консорт Камиллы.

«Он считает своим величайшим долгом исполнить искреннее желание своей покойной матери, что одной из его главных ролей должно быть обеспечение не только выживания, но и прочности Содружества», — сказано в сообщении. 

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