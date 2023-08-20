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Дания подтвердила согласие передать Украине истребители F-16

17:50, 20 августа 2023
Для этого необходимо соблюдение некоторых условий.
Дания подтвердила согласие передать Украине истребители F-16
Фото: REUTERS

Дания объявила, что вместе с Нидерландами передаст Украине современные истребители F-16. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

"Мы согласны передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Дании, условия предоставления истребителей включают, но не ограничиваются этим:

  • успешно отобран, проверен и обучен украинский персонал,
  • необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что посетит после Нидерландов Данию.

"Встречусь с госпожой Премьер-министром Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса. Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16", - написал он в Телеграм.

Напомним, что  Нидерланды и Дания обязались передать Украине истребители F-16.

Зеленский уточнил, что Украина получит 42 самолета F-16.

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