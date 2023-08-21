УЗ показала модернізовані плацкартні вагони на маршруті Київ — Чернівці, фото

Ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця показала фото оновлених плацкартних вагонів на маршруті Київ — Чернівці.

«Додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ — Чернівці», - сказано у повідомленні.

В УЗ зазначають, що ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

Капітально-відновлювальний ремонт відбувався на потужностях Укрзалізниці.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця запускає у продаж квитки на новий міжнародний поїзд «Київ – Хелм».

Також ми повідомляли, що польська залізниця у вересні розпочинає ремонтні роботи. Як зміниться курсування рейсів у цьому напрямку з України.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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