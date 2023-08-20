Укрзалізниця запускає у продаж квитки на новий міжнародний поїзд «Київ – Хелм»

Потяг починає курсувати з 3 вересня.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця запустила у продаж квитки на новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ — Хелм.

Потяг починає курсувати з 3 вересня.

Відправлення з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський Інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).

Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Як раніше ми писали, польська залізниця у вересні розпочинає ремонтні роботи. Як зміниться курсування рейсів у цьому напрямку з України.

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