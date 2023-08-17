Польська залізниця у вересні розпочинає ремонтні роботи – як зміниться курсування рейсів у цьому напрямку з України

Однак, незважаючи на ремонти поблизу Перемишля, в УЗ обіцяють, що кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі.

Як розповіли в УЗ, у зв’язку з цим відбудуться деякі тимчасові зміни для рейсів цього напрямку.

Однак, варто зазначили, що незважаючи на ремонти поблизу Перемишля, в УЗ обіцяють, що кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм (окрім 3 пар вихідних). А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість «польських» квитків зросте одразу на 10%, наголосили в УЗ.

Зміна 1

Поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Зміна 2

З 3 вересня УЗ призначає новий поїзд №119/120 Київ — Хелм.

Він стане вже третім щоденним поїздом до Хелма.

Це денний поїзд (без проходження кордону серед ночі), що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

«Іншими словами, цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень)», - підкреслили в УЗ.

Зміна 3

По пʼятницях та суботах протягом «місяця ремонтів» у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

діючого №705/706 Київ — Перемишль;

нового №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

У зазначені 6 днів поїзди №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані.

Зміна 4

Графік ремонтів у вересні «зачепить» і розклад руху поїздів №54 та №36.

№54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

№36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

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