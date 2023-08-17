Польская железная дорога в сентябре начинает ремонтные работы – как изменится курсирование рейсов в этом направлении из Украины

Однако, несмотря на ремонты вблизи Перемышля, в УЗ обещают, что количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже вырастет.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Польская железная дорога с 8 сентября начинает запланированные ремонты инфраструктуры в Перемышле.

Как рассказали в УЗ, в связи с этим произойдут некоторые временные изменения для рейсов этого направления.

Однако стоит отметить, что несмотря на ремонты вблизи Перемышля, в УЗ обещают, что количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже вырастет на около 100 благодаря новому рейсу на Хелм (кроме 3 пар выходных). А по завершении ремонтных работ в октябре в случае подтверждения популярности третьего рейса на Хелм и его дальнейшего согласования количество «польских» билетов вырастет сразу на 10%, отметили в УЗ.

Изменение 1

Поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены.

Изменение 2

С 3 сентября УЗ назначает новый поезд №119/120 Киев – Хелм.

Он станет уже третьим ежедневным поездом в Хелм.

Это дневной поезд (без прохождения границы ночью), который будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

«Другими словами, этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или ранним утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена)», - подчеркнули в УЗ.

Изменение 3

По пятницам и субботам в течение «месяца ремонтов» в Польше (т.е. отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:

действующего №705/706 Киев - Перемышль;

нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В указанные 6 дней поезда №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль, №715/716 Киев — Перемышль будут отменены.

Изменение 4

График ремонтов в сентябре «заденет» и расписание движения поездов №54 и №36.

№54 Перемышль - Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

№36 Перемышль - Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

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