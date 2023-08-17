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  1. Суд инфо

Заработала «горячая линия» для улучшения доступа граждан к судебным услугам

12:53, 17 августа 2023
Основными задачами работы телефонной «горячей линии» является предоставление справочно-консультативной помощи, принятие, регистрация и учет предложений, граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, касающимся деятельности ГСА.
Заработала «горячая линия» для улучшения доступа граждан к судебным услугам

Государственная судебная администрация создала «горячую линию», которая улучшит доступ граждан к судебным услугам и решение их вопросов.

ГСА сообщает, что основными задачами работы телефонной "горячей линии" являются: предоставление справочно-консультативной помощи, принятие, регистрация и учет предложений, граждан, предприятий, учреждений, организаций, которые обращаются на телефонную "горячую линию" по вопросам, касающимся деятельности ГСА Украины, территориальных управлений ГСА Украины, Судов, государственных предприятий, относящихся к сфере управления ГСА Украины.

«Усі звернення громадян та представників підприємств, установ, організацій, що надійшли на телефонну "гарячу лінію", реєструються в день їх надходження відповідальними працівниками Єдиного Контакт-центру судової влади України. 

В рамках Єдиного Контакт-центру судової влади України працюють:

  • інформаційний центр Верховного Суду;
  • інформаційний центр Вищої ради правосуддя;
  • телефонна "гаряча лінія" ДСА.

Також, звернувшись до Єдиного Контакт-центру судової влади України - (044) 207-35-46, громадяни можуть:

  • отримати інформацію щодо місцевих та апеляційних судів;
  • підтримку користувачів електронного суду;
  • інформацію щодо сплати судового збору;
  • задати питання щодо відеоконференцзв’язку.

Приймання телефонних дзвінків на телефонну"гарячу лінію" проводиться в робочі дні з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., у п’ятницю – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. (за винятком святкових і вихідних днів) за номером телефону Єдиного Контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46.

Звертаємо увагу, що у разі застосування громадянином ненормативної лексики, образ, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, у випадках, коли громадянин вчиняє психологічний тиск, відповідальний працівник Єдиного Контакт-центру судової влади України має право повідомити громадянина про неприпустимість таких висловлювань та  припинити спілкування з ним», — сказано в сообщении.

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