Заработала «горячая линия» для улучшения доступа граждан к судебным услугам

Основными задачами работы телефонной «горячей линии» является предоставление справочно-консультативной помощи, принятие, регистрация и учет предложений, граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, касающимся деятельности ГСА.

Государственная судебная администрация создала «горячую линию», которая улучшит доступ граждан к судебным услугам и решение их вопросов.

ГСА сообщает, что основными задачами работы телефонной "горячей линии" являются: предоставление справочно-консультативной помощи, принятие, регистрация и учет предложений, граждан, предприятий, учреждений, организаций, которые обращаются на телефонную "горячую линию" по вопросам, касающимся деятельности ГСА Украины, территориальных управлений ГСА Украины, Судов, государственных предприятий, относящихся к сфере управления ГСА Украины.

«Усі звернення громадян та представників підприємств, установ, організацій, що надійшли на телефонну "гарячу лінію", реєструються в день їх надходження відповідальними працівниками Єдиного Контакт-центру судової влади України.

В рамках Єдиного Контакт-центру судової влади України працюють:

інформаційний центр Верховного Суду;

інформаційний центр Вищої ради правосуддя;

телефонна "гаряча лінія" ДСА.

Також, звернувшись до Єдиного Контакт-центру судової влади України - (044) 207-35-46, громадяни можуть:

отримати інформацію щодо місцевих та апеляційних судів;

підтримку користувачів електронного суду;

інформацію щодо сплати судового збору;

задати питання щодо відеоконференцзв’язку.

Приймання телефонних дзвінків на телефонну"гарячу лінію" проводиться в робочі дні з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., у п’ятницю – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. (за винятком святкових і вихідних днів) за номером телефону Єдиного Контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46.

Звертаємо увагу, що у разі застосування громадянином ненормативної лексики, образ, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, у випадках, коли громадянин вчиняє психологічний тиск, відповідальний працівник Єдиного Контакт-центру судової влади України має право повідомити громадянина про неприпустимість таких висловлювань та припинити спілкування з ним», — сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.