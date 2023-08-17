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  1. Суд інфо

Запрацювала «гаряча лінія» для покращення доступу громадян до судових послуг

12:53, 17 серпня 2023
Основними завданнями роботи телефонної «гарячої лінії» є надання довідково-консультативної допомоги, прийняття, реєстрація та облік пропозицій, громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що стосується діяльності ДСА.
Запрацювала «гаряча лінія» для покращення доступу громадян до судових послуг

Державна судова адміністрація створила «гарячу лінію», яка покращить доступ громадян до судових послуг та вирішення їх питань. 

ДСА повідомляє, що основними завданнями роботи телефонної "гарячої лінії" є: надання довідково-консультативної допомоги, прийняття, реєстрація та облік пропозицій, громадян, підприємств, установ, організацій, які звертаються на телефонну "гарячу лінію" з питань, що стосується діяльності ДСА України, територіальних управлінь ДСА України, Судів, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.

«Усі звернення громадян та представників підприємств, установ, організацій, що надійшли на телефонну "гарячу лінію", реєструються в день їх надходження відповідальними працівниками Єдиного Контакт-центру судової влади України. 

В рамках Єдиного Контакт-центру судової влади України працюють:

  • інформаційний центр Верховного Суду;
  • інформаційний центр Вищої ради правосуддя;
  • телефонна "гаряча лінія" ДСА.

Також, звернувшись до Єдиного Контакт-центру судової влади України - (044) 207-35-46, громадяни можуть:

  • отримати інформацію щодо місцевих та апеляційних судів;
  • підтримку користувачів електронного суду;
  • інформацію щодо сплати судового збору;
  • задати питання щодо відеоконференцзв’язку.

Приймання телефонних дзвінків на телефонну"гарячу лінію" проводиться в робочі дні з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., у п’ятницю – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. (за винятком святкових і вихідних днів) за номером телефону Єдиного Контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46.

Звертаємо увагу, що у разі застосування громадянином ненормативної лексики, образ, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, у випадках, коли громадянин вчиняє психологічний тиск, відповідальний працівник Єдиного Контакт-центру судової влади України має право повідомити громадянина про неприпустимість таких висловлювань та  припинити спілкування з ним», — йдеться у повідомленні. 

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