На іспанському Тенерифе не вщухають пожежі: фото і відео

До суботи вдень було евакуйовано близько 26 000 людей, за попередніми оцінками, у рази більше, ніж напередодні.

Джерело фото: REUTERS/Nacho Doce

Тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків на іспанському острові Тенеріфе в суботу, 19 серпня, оскільки лісові пожежі, що вирують на півночі Тенерифе, досі не вдалось приборкати.

Про це повідомляє «Reuters».

Служба екстреної допомоги Канарських островів повідомила, що до суботи вдень було евакуйовано близько 26 000 людей, за попередніми оцінками, у рази більше, ніж напередодні.

Пожежа спалахнула в середу, 16 серпня, в гірському національному парку навколо вулкана Тейде - найвищої вершини Іспанії - на тлі спекотної та сухої погоди.

Станом на обід суботи воно поширилось на площу близько 5000 гектарів уздовж 50-кілометрового периметру.

Пожежа була такого масштабу, якого раніше не було на Канарських островах, заявила журналістам президент ради Тенеріфе Роза Давіла.

У Ла-Вікторії, що на північному заході острова, деякі евакуйовані люди отримують медичну допомогу.

Популярні туристичні райони острова поки що не постраждали, а два аеропорти працюють у штатному режимі.

Джерело фото: REUTERS/Nacho Doce

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