На найближчій Ставці обговорять захист енергетики: Данілов дав оптимістичний прогноз

Секретар РНБО вважає, що росія і цього року буде намагатися використовувати удари по енергетичному комплексу України, щоб «робити нерви» українцям, але країна вже краще готова до цих викликів.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що незабаром відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене енергетичній безпеці України взимку. Про це він розповів у інтерв'ю «Українському радіо».

Данілов відповів на запитання про те, чи готова Україна до холодного сезону 2023-2024 років і наскільки захищені її об'єкти енергетики зараз.

«Це питання знаходиться на контролі.

Відкрию невеличку таємницю: на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент України поставив завдання, щоб ми заслухали звіт із цього приводу прем'єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем’єр-міністра Кубракова, Щиголя і всіх, хто займається цим питанням.

На найближчому засіданні Ставки – до речі, це буде соте засідання Ставки, ювілейне, воно відбудеться найближчим часом – це питання буде розглядатися», — зазначив секретар РНБО.

Секретар РНБО вважає, що росія і цього року буде намагатися використовувати удари по енергетичному комплексу України, щоб «робити нерви» українцям, але країна вже краще готова до цих викликів.

«Ми готові зараз набагато краще, ніж були захищені на лютий 2022 року. Наші енергетики мають уже досвід, у який спосіб зробити таку складну роботу..

Майте на увазі, що це непроста робота: велика територія – і захистити повністю фізичними захисними спорудами вкрай складно. Що стосується протиповітряної оборони – зранку до вечора займаюся цими питанням для того, щоб максимально збільшити кількість засобів ураження ППО.

Ми не можемо сказати, що ми можемо захистити все, але це буде набагато краще, ніж було минулого року», — додав Данілов.

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